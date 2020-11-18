وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط

قال: سنبذل جهود مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط.

وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.

وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً.