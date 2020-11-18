وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط

قال: سنبذل جهود مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط.

وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.

وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً.

وزير الطاقة

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18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 03:02 PM

قال: سنبذل جهود مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوصول إلى تحقيق الاستقرار لسوق النفط.

وأضاف وفقاً لوكالة "رويترز": الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.

وأردف الأمير "عبدالعزيز": ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتابع بالقول: لدينا برنامج ثنائي بشأن تقليل الانبعاثات مع أمريكا وإذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً.

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