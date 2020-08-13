"مدني عسير" يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة: اتبعوا الإرشادات

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وجريان السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده السيد إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول وتساقط البرد.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط والحرجة والنماص ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وأكد مدني عسير ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.