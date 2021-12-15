"الإرياني" يحذّر من تصعيد ميليشيا الحوثي لعمليات تجنيد الأطفال باليمن.. جرائم إبادة

قال: يتم الزج بهم في هجمات انتحارية واستخدامهم دروعاً بشرية

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من عمليات استدراج الأطفال دون سن (18) للقِتال في صفوفها.

وأوضح الإرياني في تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن ميليشيا الحوثي تستدرج الأطفال من منازلهم ومدارسهم وأحيائهم في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها وتُجندهم، وتزج بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، وتستخدمهم دُروعًا بشرية ووقودًا لمعاركها العبثية‏.

وأشار إلى أن المعلومات الواردة من جبهات القِتال في محافظة ‎مأرب، تؤكد أن الأطفال يشكلون أكثر من 30 % من الخسائر البشرية لميليشيا الحوثي الإرهابية في المعارك الأخيرة الدائرة في المحافظة، وأن قيادات الميليشيا تتعمّد الزج بهم في الأنساق الأولى من هجماتها، دون اكتراثٍ بمصيرهم‏.

واستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل، إزاء جرائم استخدام ميليشيا الحوثي البشع للأطفال في العمليات القِتالية، وهي الأوسع في تاريخ البشرية.

وطالب وزير الإعلام اليمني، باتخاذ إجراءات رادعة لوقف عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال، باعتبارها جرائم حرب وإبادة وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.