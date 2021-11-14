ضربة أمريكية تقتل مسلحَيْن ينتميان إلى "القاعدة" في وسط اليمن

إصابة مُسلّح من التنظيم وزوجته في العملية

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم مسلّحان يرجّح أنّهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة المتطرف في ضربة جوية في وسط اليمن، اليوم (الأحد)، نفذّتها طائرة من دون طيار يُعتقد أنها أمريكية، بحسب ما أفاد مسؤولان حكوميان.

وذكر مسؤول أمني في قوات الحكومة المعترف بها دوليًّا أنّ طائرة من دون طيار يُعتقد أنّها أمريكية استهدفت سيّارة كانت تقلّ رجلاً يرجّح أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة برفقة زوجته، مما أدى إلى إصابتهما بجروح، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن أن ثلاثة أشخاص، مدني ومسلحان يرجح أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة، حضروا في سيارة لإسعاف الجريحين، لكن سيارتهم تعرّضت إلى ضربة جوية بطائرة مسيّرة ما أدىّ إلى مقتلهم.

من جانبه، أوضح مسؤول حكومي آخر في المنطقة الحدودية بين محافظتي شبوة والبيضاء أنّ المدني الذي قُتل وكان برفقة المسلحين ينتمي إلى قبيلة محلية.