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إجمالي الإصابات بلغ 34.926.462 و‏الوفيات 610.873 شخصًا

الولايات المتحدة تسجِّل 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بكورونا

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة ‏جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)‏.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610.873.