الولايات المتحدة تسجِّل 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بكورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610.873.
إجمالي الإصابات بلغ 34.926.462 والوفيات 610.873 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 101.171 إصابة جديدة و451 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد الوفيات 610.873.