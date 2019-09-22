وزير الخدمة المدنية: المملكة تعيش المرحلة الأهم في مسيرتها التنموية

رفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89

رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان تهنئته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال الوزير "الحمدان": "إننا نحتفل بهذه المناسبة مستذكرين بفخرٍ كبيرٍ الملحمة البطولية التي قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومعه رجالات الوطن الأوفياء لتوحيد المملكة العربية السعودية؛ في واحدة من أهم الملاحم البطولية على مر التاريخ؛ قدّم فيه الملك عبدالعزيز ورجالاته من أبناء هذا الوطن الكريم نبراسا مضيئا يتمثّل في قيم التلاحم؛ والأخوة، والعزم الكبير في سبيل توحيد البلاد على أسس متينةٍ؛ وركائز قوية تستند على كتاب الله وسنة نبيه والقيم العربية الأصيلة؛ والمعاني الإنسانية الرفيعة.

وبيّن وزير الخدمة المدنية أنّ المملكة اليوم تعيش مرحلتها الأهم في مسيرتها التنموية، وذلك بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يؤكد دائماً أن الإنسان السعودي هو المحرك الأساس لعمليات التنمية الوطنية؛ باذلاً جهده وحكمته في تحقيق نقلات نوعية غير مسبوقة في كل المجالات؛ وموجّهاً لرؤيةٍ فتيّةٍ طموحةٍ يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- بكل حنكة واقتدار وعزم وقادٍ؛ وهمةٍ عالية لتحقيق أهداف الرؤية في جميع برامجها ومستهدفاتها الكبرى، مؤكداً دوماً ثقته الكبيرة في شباب هذا الوطن نحو تحقيق ذلك.

وقال وزير الخدمة المدنية: إنَّ ذكرى اليوم الوطني لهذا العام تأتي والمملكة تواصل تحقيق الإنجازات في مختلف المجالاتِ التنموية، التي منها مجال الخدمة المدنية إذ تواصل وزارة الخدمة المدنية مشاريعها التحديثية في الأنظمة والإجراءات؛ وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي بما يتماشى مع ما تطمح إليه القيادة الرشيدة من تقدمٍ وتطور في القطاع الحكومي.

وفي ختام تصريحه، دعا وزير الخدمة المدنية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وهي تنعم في عيشٍ رغيدٍ؛ ونماء متزايدٍ؛ وتقدم مستمرٍ؛ وأن يحفظ لها قادتها وأن يمدهم بالعون والتسديد؛ والعز والتمكين.