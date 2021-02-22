إجراء أول عملية زراعة جهاز مُقَوٍّ لعضلة القلب في مستشفى محمد بن ناصر بجازان

استمرت 3 ساعات وتكللت بالنجاح حيث غادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي

أجرى أطباء القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، أول عملية زراعة جهاز ثلاثي الحجرات مُقَوٍّ لعضلة القلب ومقاوم للتصارعات القلبية، لمريضة كانت تعاني من ضيق في التنفس وضعف شديد بعضلة القلب.

وبيّنت "صحة جازان" أن العملية التي استمرت 3 ساعات، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث غادرت المريضة المستشفى في اليوم التالي، وهي بصحة جيدة وحالتها مستقرة.