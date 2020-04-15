الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد

نشاط للرياح على الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد - إن شاء الله - اليوم الأربعاء وليلة الخميس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نشاط للرياح على مناطق: الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير ونجران وشرقها، ومرتفعات جازان، وشرق الطائف، والشرقية، والبحرين، وقطر، والإمارات، واليمن.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

3

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:26 AM

نشاط للرياح على الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير

الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 7,627

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد - إن شاء الله - اليوم الأربعاء وليلة الخميس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نشاط للرياح على مناطق: الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير ونجران وشرقها، ومرتفعات جازان، وشرق الطائف، والشرقية، والبحرين، وقطر، والإمارات، واليمن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020