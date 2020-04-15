الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد

نشاط للرياح على الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد - إن شاء الله - اليوم الأربعاء وليلة الخميس.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: نشاط للرياح على مناطق: الرياض والجوف والقصيم والباحة وعسير ونجران وشرقها، ومرتفعات جازان، وشرق الطائف، والشرقية، والبحرين، وقطر، والإمارات، واليمن.