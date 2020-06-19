متحدث "الصحة" لـ"سبق": سنشارك أي جديد أو خطوات تتعلق بالمراحل المقبلة لما بعد 29 شوال

قال إن "الحج" للعام الحالي يخضع للدراسة والصالح العام سيغلب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، في رد على سؤال لـ"سبق" عن خطة وإستراتيجية وزارة الصحة للتعامل مع المرحلة المقبلة لما بعد 29 /10 وهل سيتم إعلانها، على أنه سيتم المشاركة بأي جديد وبأي خطوات تتعلق بالمراحل المقبلة، بإذن الله، وكما عهد الجميع علينا من شفافية ووضوح في نقل المعلومة، وقال: "يجب علينا أن نكون دائمًا واضحين مع مجتمعنا".

وأضاف أن الصحة وغيرها من الجهات الأخرى دائمًا، وفي كل مرحلة من المراحل، وكما لاحظتم في المؤتمر أو وسائل التواصل الإعلامية أو المنصات الرسمية تعلن كل الخطط والبرامج لأساليب التعامل مع كل مرحلة من المراحل بكل شفافية ومصداقية.

وعما إذا كان هناك حج للعام الحالي من عدمه قال: "المناشط والمواسم المقبلة تخضع كما خضعت المواسم السابقة للتقييمات والتقديرات، ووفق ذلك يتم اتخاذ القرارات الأنسب، لا شك بأن المملكة العربية السعودية نفخر بأن قيادتها في كل منبر بأنها خادمة لهذين البيتين، مليكنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة والقيادات في هذه الدولة والأجهزة كلها، والشعب السعودي كله يتشرف دومًا بأن يقدم الخدمة والعناية والرعاية لهذين الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وكل من يحضر إليها من حجاج أو معتمرين أو زوار، وبالتالي دائمًا وأبدًا هذا الشعور، وهذا الواجب مستحضر".

وأردف: "وفي الوقت نفسه المقاييس والمعايير والتقييمات للحفاظ على صحة الجميع والوضع الصحي الآمن للجميع، وفي المقابل الجهات المعنية بلا شك أنها تقوم بدراسة الموضوع بكل جدية، وكل أمانة وكل ثقة وبكل قدرة، وستتخذ ما فيه الصالح العام، بإذن الله، مستشعرة لكل هذه الجوانب".

وكانت جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية وشركائها من ملتقى الأكاديميين ونادي أبها الأدبي، قد نظمت مساء أمس الخميس اللقاء التوعوي الإلكتروني بعنوان "الصيف وجائحة كورونا"، ونوقش فيه عدد من المحاور بينها وزارة الصحة وإدارة الأزمة ريادة عالمية، 29 شوال والوجه الآخر للحياة، المواطن والمقيم يدًا بيد مع وزارة الصحة، وصايا وتنبيهات لمرتادي المناطق السياحية.

وأوضح الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب والمشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، أن اللقاء يأتي في إطار إبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في رعاية المواطن والمقيم ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل تجسيدًا لتعاليم الدين الحنيف ورعاية للقيم الإنسانية العالمية، والتي حظيت بتقدير المؤسسات العالمية أجمع.