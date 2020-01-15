المسند: انخفاض آخر للحرارة الأسبوع القادم والباردة ما زالت مؤثرة

أستاذ المناخ: مرتفع جوي يتربع فوق أجواء السعودية اليوم ويؤثر عليها

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة سوف تشهد انخفاضًا للحرارة بداية الأسبوع القادم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": المرتفع الجوي يتربع فوق أجواء #السعودية اليوم، والكتلة الباردة لا تزال مؤثرة على معظم المناطق.

وأضاف: قد ترتفع درجة الحرارة قليلًا خلال نهاية الأسبوع بسبب الرياح الجنوبية، ثم لا تلبث أن تعود منخفضة بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية المصاحبة للجبهة الهوائية الباردة مطلع الأسبوع القادم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية)، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.