سفارة المملكة في الأردن تستقبل المشاركين في دورة كوارتز للإعلام

عددهم ٤٢ صحفياً وصحفية.. وتضمنت 5 برامج

استقبلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عدداً من المواطنين السعوديين الذين أتمو المشاركة في دورة إعلامية في الأردن.

كان في استقبالهم في مقر السفارة نائب رئيس البعثة، محمد بن عبد العزيز العتيق.

وتأتي هذه الزيارة بعد إتمامهم لدورات تدريبية عقدتها شركة كوارتز للتدريب والإعلام بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا تحت شعار "مبادرة رد الجميل" وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال الدكتور بدر القحطاني إن هذه الدورات التدريبية التي قدمت للمشاركين السعوديين ما هي إلا تعبير عن الشكر والتقدير لمواقف حكومة المملكة العربية السعودية في دعم ومساندة الأشقاء في الأردن.

وبين الإعلامي أحمد بن قزان، أحد المشاركين أن العدد بلغ ٤٢ صحفياً وصحفية من صحف وقنوات سعودية، وشمل برنامج الدورة إدارة الأزمات الإعلامية، والإعلام الرقمي، والسوشال ميديا، والتخطيط الإستراتيجي، وبرنامج إعداد المدربين، بواقع 15 ساعة لكل دورة.