"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، تسجيل 303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369248 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360697 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6389 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2162 والحالات الحرجة 395 حالة.