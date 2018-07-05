العثور على 3 أشخاص فُقدوا في جبل عفف بـ"أضم".. والبحث جارٍ عن متطوعين تائهين

طيران الأمن لا يزال يواصل عمليات البحث

تمكنت فرقة الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمحافظة أضم، بمساندة من طيران الأمن، مغرب اليوم، من العثور على ثلاثة أشخاص فُقدوا صباح اليوم في أعلى قمة جبل عفف الواقع جنوب المحافظة، فيما تتواصل عمليات البحث عن متطوعين تائهين.

وفي التفاصيل؛ تلقى الدفاع المدني بلاغاً صباح اليوم مفاده فقدان ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و20 سنة في جبل عفف الواقع جنوب محافظة أضم، والذي يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة آلاف متر؛ حيث تحركت على الفور فرقة الإنقاذ التابعة للدفاع المدني للموقع، بمساندة من طيران الأمن؛ نظرًا لوعورة الطريق وحرصًا على سرعة مباشرة الحالة.



وأشارت المعلومات إلى أن المفقودين الذين خرجوا بعد منتصف ليلة أمس، تم العثور عليهم وهم يعانون من إرهاق وعطش، فيما واحد منهم حالته الصحية حرجة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر: إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في الموقع للبحث عن شابين تاها بالطريق من ضمن خمسة متطوعين هبوا لحظة البحث عن المفقودين.