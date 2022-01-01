الأردن.. 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1064277 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1020785حالة شفاء بعد تسجيل 3196 حالة إضافية، كما سجلت 31 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 12684حالة.