عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 121 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 03:46 PM

تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 121 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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