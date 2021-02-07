الكويت: الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد كورونا خلال 3 أشهر

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم الأحد، إنه من المتوقع تطعيم المواطنين المستحقين ضد فيروس كورونا، الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف، خلال فترة 3 أشهر.

وطبقاً لصحيفة "القبس"، قال الوزير، إن التطعيم سيكون في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا.

وأضاف وزير الصحة: "في حال توفر الكميات اللازمة من اللقاحات، سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر بحلول شهر سبتمبر المقبل".