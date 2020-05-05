عطايا "سلمان للإغاثة" تتواصل من باكستان للسودان.. سلال رمضانية ومياه وصحة

مراجعات طبية وأغذية بضوابط واحترازات "كورونا" استفادت منها آلاف الأسر باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لليوم الحادي عشر على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات إلى منازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية كافة التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ حيث جرى توزيع 1,463 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 8,778 فرداً في مناطق: لاهور، ومظفر جر، وباك باتان، وتوبا تيك سنق، وراجنبور، بإقليم البنجاب.

كما جرى توزيع 400 سلة غذائية تزن 13 طناً في منطقة لاهور، استفاد منها 2,400 فرد، و240 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1,440 فرداً، و260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1,560 فرداً، و260 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1,560 فرداً، و303 سلال غذائية تزن 10 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 1,818 فرداً؛ حيث يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,950 سلة غذائية رمضانية في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 10,700 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

حيث جرى توزيع 950 سلة غذائية في محلية الرصيرص استفاد منها 5,700 فرد، و550 سلة غذائية في محلية باو، استفاد منها 3,300 فرد، و450 سلة غذائية في محلية قيسان، استفاد منها 2,700 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.

وفي اليمن، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل 2020م، ضخ 301 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 343 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين؛ حيث يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 23 إلى 29 أبريل 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,236 مستفيداً، وعيادة التحصين 13 فرداً، وعيادة الجراحة والتضميد 287 فرداً، وعيادة الولادة 11 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 801 فرد، وقسم الإحالة الطبية مستفيدون، وعيادة الصحة الإنجابية 204 مرضى، وقسم التغذية العلاجية 20 حالة، وقسم الرعاية الصحية 963 مريضاً، كما أجرى الفحص المخبري لـ 2,872 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 3,282 مريضاً، وعيادة نقل الدم 11 مستفيداً.