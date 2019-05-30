"القنفذة" تودع "الحربي" الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينه ووطنه

وارى جثمانه الثرى بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب

شيّع أهالي القنفذة الشهيد صافي عوض سعيد الحربي الذي استشهد صائماً مدافعاً عن دينة ووطنه، وأديت صلاة الجنازة على الشهيد ظهر اليوم.

وتقدّم المصلين محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان، ودفن بمقبرة قريته ملاقي الأودية التابعة لمركز خميس حرب.