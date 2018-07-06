مرة أخرى.. فواتير الكهرباء تصل لعمارة قيد الإنشاء ببريدة!

المواطن تفاجأ برسائل نصية تفيده بإصدار ٣ فواتير

تفاجأ مواطن ببريدة الأسبوع المنصرم بإصدار فواتير كهرباء لعمارته -قيد الإنشاء- بمبالغ متفاوتة تصل لأكثر من ألف ريال، الأمر الذي أصابه بالدهشة لكون الخدمة لم تصل له ولم ينته من أعمال البناء في مسكنه.

ووثّق المواطن بفيديو زوّد به "سبق" آثار أعمال التشييد التي لم تنته بعد والأسلاك الظاهرة من العدادات الخارجية، ولم تُوصل لداخل المنزل، وهي ثاني حالة يحصل فيها خطأ فقد أوضحت شركة الكهرباء قبل أيام عن وجود لبس نتج عنه إصدار فاتورة لفيلا قيد الإنشاء بروضة سدير.



وقال المواطن فهد الشملاني لـ"سبق": "تفاجأت برسائل نصية تصلني من الشركة تفيد بإصدار ثلاث فواتير لعمارتي، وهي عبارة عن دور أرضي وشقتين علويتين قيد الإنشاء بحي الأخضر ببريدة وبـ"طبلونين" خارجيين لم يصل لهما التيار إطلاقاً، واحد منهما به عدادان جاء كل واحد منهما بفاتورة مستقلة مبالغها ٤٠٣،١٥ ريالات والآخر ٤٠٣،٢٥ والطبلون الآخر بعداد واحد جاء بفاتورة ٦٥٩،٧٥ ريالاً".



وتساءل: "كيف يحصل ذلك والعمارة قيد التأسيس ولم تنته وقد توقفت سابقاً عن العمل بها، ولم أُوصل الخدمة لداخل المنزل كما ظهر بالفيديو؟!.. لأنني لم أنته بعد، وتقدمت بشكوى للكهرباء على الرقم المخصص دون أن يصلني رد وننتظر الفصل في الأمر، فهذا عبث لا مبرر له، فكيف بعمارة لم تُسكن تصل فواتيرها بهذا القدر المبالغ فيه وغير الصحيح".