ماذا حدث في حفر الباطن؟ القصة الكاملة لـ"عاصفة الـ5"

أسفرت عن وقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة

كشف موقع "طقس العرب" أن مدينة حفر الباطن تأثرت بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي نتج عنها حدوث أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، في الفترة ما بين الساعة الـ5 وحتى الساعة الـ6 من عصر الأحد.

وقال الموقع: تشكلت السحب الركامية الكثيفة في المناطق الغربية من حفر الباطن، وبحسب حركة الرياح في الطبقات المحركة للسحب فإن السحب كان من المتوقع أن تتجه نحو مدينة حفر الباطن والمناطق الساحلية الشمالية الشرقية بالإضافة لدولة الكويت وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف: لقد وصلت السحب الرعدية الكثيفة لسماء حفر الباطن كما كانت التوقعات، وعملت هذه السحب الركامية على هطول أمطاراً غزيرة الشدة، رفعت من منسوب المياه في العديد من المناطق وترافقت بتساقط كثيف لحبات البرد؛ نظراً لبرودة قمة السحابة "قاربت 70 درجة مئوية تحت الصفر".

وأردف: نظراً لبرودة قمة السحابة التي تعكس مدى قوة السحابة وغزارة أمطارها فقد نتج عنها هبوب رياح هابطة شديدة السرعة، والتي كانت السبب الرئيس لحدوث الأضرار البالغة في الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع "طقس العرب": الرياح الهابطة تحدث نتيجة وجود تيارات صاعدة وأخرى هابطة داخل السحب الركامية، لتعمل على إحداث خلل في التوازن داخل هذه السحابة؛ لتفرغ ما فيها على شكل رياح عامودية وبنطاق جغرافي محدود بمكان وجود السحابة، حيث تكون هذه الرياح ذات سرعة شديدة وقوة تأثير كبيرة قد تصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة، ويعتمد حجم التأثير والقوة على حجم السحابة الركامية وقوتها.

وكانت محافظة حفر الباطن قد شهدت، مساء أمس، حالة جوية تعتبر الأقوى خلال هذا الوسم، حيث كشفت مديرية الدفاع المدني بالشرقية، عن حصيلة تلك الأمطار؛ مبينة أنها أسفرت عن ١١ إصابة، و٧ وفيات، وإخلاء ١٦ شخصاً، وتم تلقي ١١٧٦ بلاغاً باشر منها ٤ حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.