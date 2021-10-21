شاهد.. القافلة الإرشادية الزراعية تحط رحالها بمكة المكرمة

يرافقها مختبر متنقل لإجراء تحاليل التربة ومياه الري والكشف عن الآفات

دشن وكيل محافظة الطائف، ناصر بن حمود السبيعي، القافلة الإرشادية الزراعية في منطقة مكة المكرمة اليوم، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، ومدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان أن القافلة الارشادية الزراعية هدفها رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين بالزراعة، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية، وكيفية تنفيذها، والتعريف بـ"سعودي قاب"، وأهمية برنامج "حصر".



وتعد فعاليات القافلة استكمالاً لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض وعسير والباحة لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل أن تصل لمنطقة مكة المكرمة، وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة مكة، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها. وتستمر فعاليتها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.



من جهته أعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن القافلة وصلت إلى مدينة الطائف عصر الاثنين الماضي حيث انضم لدخولها مسيرة بمشاركة المرور والسيارات الكلاسيكية والخيول وسيارات مكتب الوزارة بالطائف، وانطلقت المسيرة فور وصول القافلة لنقطة الضبط الأمني بالسر مروراً بشارع الحدائق وصولاً لمقر إقامتها بالقرب من مصلى العيد بالردف.



من جانبه أوضح مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومدير القافلة الإرشادية المهندس ماجد الحريب أن القافلة الزراعية تسعى دائماً إلى خدمة الوطن والمواطن وتذهب إلى المزارعين في مزارعهم للوقوف على مشاكلهم التي يواجهونها حيث يتم تقديم الخدمات والتوصيات من نصح وإرشاد وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهندسين والفنيين، حيث إن إجمالي الكادر المشغل للقافلة ما يقارب ٣٠٠ فرد منهم ٥٠ خبيراً مشاركاً بالقافلة و٥٠ من المختصين والخبرات المزارعين في عدة مجالات، وعدد من محللي وفنيي المختبرات في مجال الأمراض وتحليل متبقيات المبيدات والتربة والمياه، حيث كان يرافق القافلة" مختبر متنقل" لإجراء بعض تحاليل التربة ومياه الري الفورية والكشف على الآفات والأمراض الزراعية الحشرية والفطرية والبكتيرية. بالإضافة إلى وجود شاشة عرض كبيرة وعدد من الشاحنات الإرشادية المتنقلة لعرض الافلام الزراعية والإرشاد على الزوار وفي حقول المزارعين تم اعدادها من قبل الارشاد.



وبين مدير إدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي أنه ستكون هناك عدة ورش بمحافظة الطائف مثل (أمراض وآفات النحل وعلاجها، العمليات الزراعية للورد مابعد الحصاد، الممارسات الزراعية السليمة للعنب وأشجار الفاكهة، الممارسات الزراعية السليمة للزراعة بالبيوت المحمية، وأهم العمليات الزراعية في الزراعة البعلية وهناك ورشة بعنوان" الزراعة المائية للخضار وفوائدها " في مزرعة أحمد عيسى المزيني بمحافظة الليث وستكون هناك ورشة " أمراض وآفات النحل" في محافظة العرضيات، بالإضافة إلى ورشة " طرق إكثار الخلايا لإنتاج العسل في الخلايا الحديثة " في مزرعة عبدالمطلوب المطرفي بالعاصمة المقدسة، وورشة "الزراعة المائية للخضار وفوائدها" في مزرعة محمود عبدالجواد بالغولاء بمحافظة جدة.