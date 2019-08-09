127 ألف حاج وحاجة استفادوا من الخدمات العلاجية

بدءًا من الأول من ذي الحجة وحتى اليوم

واصلت وزارة الصحة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ؛ من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت "الصحة" أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقّوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بلغ 127994 حاجًّا وحاجة.

وتم إجراء سبع عمليات قلب مفتوح، و158 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1012 عملية غسيل كلوي، و51 عملية مناظير، و536 عملية، بينما تم دخول 1096 حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل أربع حالات ولادة.