شلل الأطفال.. الكابوس يعود من جديد للقارة السمراء

انتكاسة للجهود المستمرة للقضاء على المرض المعدي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن السلطات في ملاوي اكتشفت حالة شلل أطفال؛ مما يمثل انتكاسة أخرى في الجهود المستمرة للقضاء على المرض المعدي على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة أن المسؤولين اكتشفوا فيروس المرض لدى طفل صغير في ليلونغوي، عاصمة مالاوي، الدولة الواقعة في جنوب شرقي أفريقيا.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس": تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الفيروس في القارة الأفريقية منذ خمس سنوات.

وعلى الرغم من انتشار شلل الأطفال في العديد من البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك التفشي ارتبط بالفيروسات الموجودة أصلًا في اللقاحات، وليس بالفيروس البري.

وأشارت الوكالة إلى أنه في حالات نادرة يمكن للفيروس الحي في لقاح شلل الأطفال الفموي أن يتحول إلى نسخة قادرة على التسبب في الأوبئة.

وقالت "الصحة العالمية": الاختبارات المعملية أظهرت أن فيروس شلل الأطفال الذي تم اكتشافه في ملاوي، مرتبط بالسلالة التي تنتشر في إقليم السند الباكستاني؛ حيث لا يزال المرض متوطنًا.

من ناحيتها أفادت الطبيبة ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أنه طالما أن شلل الأطفال البري موجود في أي مكان في العالم؛ تظل البلدان كافة معرضة لخطر الفيروس.

يذكر أن شلل الأطفال ينتشر في الغالب من شخص لآخر أو من خلال المياه الملوثة، ويهاجم الجهاز العصبي، ويمكن أحيانًا أن يصيب بالشلل في غضون ساعات.

ويصيب المرض غالبًا الأطفال دون سن الخامسة، وقد تم القضاء عليه إلى حد كبير في البلدان الغنية.

وطبقًا لمسؤولي الصحة: فإن شلل الأطفال متوطن في أفغانستان وباكستان، على الرغم من أن العديد من البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا سجلت أيضًا حالات في السنوات الأخيرة.



وكافحت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لعقود للقضاء على شلل الأطفال، وكان موعدهم النهائي الأولي هو القضاء على المرض بحلول عام 2000، لكنهم منذ ذلك الحين فوتوا العديد من التواريخ المستهدفة للقضاء عليه.

وتقرر تعليق العديد من جهود المكافحة أثناء جائحة كورونا، ما سمح للمرض بالانتشار بشكل أكبر؛ مما دفع بعض المسؤولين إلى التحذير من أن ذلك قد يمثل انتكاسة مدمرة لخطط القضاء على المرض.

