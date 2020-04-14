"سبق" ترصد جهود عدد من الفرق التطوعية خلال أزمة كورونا

حملات ومبادرات توعوية وتوزيع أغذية

تشهد المملكة العديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتلقي "سبق" في هذا التقرير الضوء على جهود عدد من الفرق التطوعية، والأدوار التي شاركت بها في التوعية والأنشطة المجتمعية وتقديم المساعدات كدور تكاملي عبر القنوات والجهات الرسمية، للمساعدة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للمساهمة في عدم تفشي الوباء.

- الفريق الكشفي بوقف ديوانية ال حسين:

ومن ذلك مشاركة الفريق الكشفي بوقف بديوانية آل حسين التاريخية في مجموعة من الأعمال التطوعية التوعوية للوقاية من فيروس كورونا، حيث جرى تعزيز حساب الفريق عبر "تويتر" بمجموعة من الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة بالسعودية.

كما ساهم الفريق في إقامة مسابقة إلكترونية لجميع أفراد المجتمع من الجنسين، شارك فيها أكثر من ٣٠٠ شخص جميع أسئلتها حول فيروس_كورونا، بهدف توعية الجميع بهذا الوباء والتعرف على مسبباته وطرق الوقاية أيضًا.

وسجل جميع قادة وجوالة الفريق الكشفي ضمن الفريق التطوعي السعودي تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية. وشارك قائد الفريق عبدالعزيز العيسى، ضمن المتطوعين الصحيين للعمل مع وزارة الصحة وتوزيع الأدوية والمعقمات.

ويعمل الفريق شراكات مع مجموعة من الفرق التطوعية للمساهمة معهم في تنفيذ مجموعة من المبادرات التطوعية المجتمعية.

من جانبه، أشاد رئيس الفريق القائد الكشفي، علي العلي، بالمشاركات التي نفذها الفريق خلال الفترة السابقة والعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مبادرات تطوعية مجتمعية مع فرق تطوعية بالعاصمة الرياض.

وأكد "العلي" أهمية التطوع خلال هذه الفترة وخدمة الوطن بكل ما نملك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، مقدمًا شكره للرئيس الفخري للفريق، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود، والمشرف العام، المستشار عبدالعزيز الحسين، على دعمهم وتحفيزهم للفريق، والتأكيد على الأعضاء بالعمل التطوعي لخدمة الدين والوطن وولاة الأمر وخدمة المجتمع في هذه المرحلة التي تحتاج لجهود الجميع.

- فريق ورود نوارة التطوعي :

وفِي هذا الجانب، أوضحت قائدة ومؤسسة فريق ورود نوارة التطوعي، نورة بنت محمد العقلا، لـ"سبق" أنه منذ بداية أزمة كورونا بدأ فريق ورود نوارة التطوعي، الذي ينضوي تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفلاح، في التوعية والإرشاد من خلال تصاميم تضمن المساهمة في إيصال الرسائل التوعوية لوزارة الصحة، مثل: البقاء في المنزل وغسل اليدين باستمرار، والتباعد الاجتماعي، وفديوهات توعوية من خلال براعم الفريق وغيرها من الرسائل التوعوية ونشرها عبر حساباتنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك انطلقت حملتنا السنوية تحت اسم "محبة وإخاء" لتوزيع السلال الغذائية استهدفنا فيها الأسر المتعففة والمتضررة من هذه الأزمة، ووزعنا قرابة 150 سلة بالشراكة مع تعليم الرياض والصحة، ممثلة في مستشفى الملك سلمان، قسم الرعاية المنزلية، سألين الله، أن يوفق حكومتنا الرشيدة على كل ما تبذله للمواطن والمقيم، وإن كان ما قدمناه يعتبر نقطة في بحر ما قدمت لنا دولتنا الغالية جزى الله، ملكنا وسمو ولي عهده كل خير.

- وقف شباب خير أمة :

و أكد المهندس عثمان هاشم المشرف العام على مؤسسة وقف شباب خير أمة أنه منذ بدء ظهور جائحة فايروس كورونا في المملكة اطلقت مؤسسة وقف شباب خير امة حزمة من المبادرات التطوعية لخدمة المجتمع تحت اسم حملة " نعين و نعاون" والتي تم تدشينها من قبل أمارة منطقه الرياض وبشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية

تضمنت الحملة عدة مبادرات ففي البداية اطلقنا مبادرة توعويةً الكترونيةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم خلالها نشر أكثر من 30 بروشوراً توعوي عن فايروس كورونا تهدف الى تثقيف الفرد و المجتمع بدورهما الصحيح و التحذير من الممارسات الخاطئة, معززين بذلك أهمية الالتزام بالظوابط و كيفية التصرف في حال الاصابة بالمرض لا قدر الله. فكلنا مسؤول

كما اطلقت مؤسسة وقف شباب خير امة مبادرة دعم ومساندة 500 أسرة متضررة من الحجر المنزلي في مدينة الرياض بالشراكة المجتمعية مع شركة التدريع

وذلك بتوزيع بطاقات تموين غذائي لهم كمرحلة أولى وجاري حاليا العمل على المرحلة الثانية من المبادرة

كما تم كذلك الإعلان عن تقديم 3 مستشفيات متنقلة وسيارة اسعاف مجهزة بالكامل للقطاع الصحي بالمملكة

كما قمنا بخدمة ثلاث من المحاجر الطبية في مدينة الرياض و ذلك بتقديم بعض مستلزمات النظافة الشخصية لنزلاء تلك المحاجر .

وتعمل المؤسسة حاليا على في مبادرة صحة وامان وهي مبادرة لشكر و دعم العاملين في قطاعي الصحة والامن في خلال فترة الحظر وذلك بتقديم وجبات خفيفة لهم بالشراكة مع عدد من المطاعم الوطنية

وخلال الأيام القادمة سيتم بإذن الله اطلاق مبادرة دوائكم واصل وهي تهدف الي إيصال الادوية للمرضي في منازلهم بالشراكة مع عدد من المستشفيات الحكومية في المملكة .

كما سنطلق قريبا بإذن الله مبادرة حينا محمي وهي مبادرة متخصصة في تعقيم الاحياء وذلك من خلال اشراك المتطوعين من سكان الحي و ما زلنا مستمرون في برامجنا المتنوعه التي تمس الجوانب المختلفة من حاجة المجتمع و المستفيدين من الاعمال التطوعية والتي منها تنظيف وتعقيم المساجد وتوفير أجهزة قياس الحرارة للجهات المحتاجة لها .



- فريق معين التطوعي الصحي:

كما شارك عدد من أعضاء فريق معين التطوعي الصحي، ضمن حملة "مجتمع واعٍ" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، بالشراكة مع وزارة الصحة، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتنفيذ من جمعيتي "أثر" الصحية و"عناية" الصحية للتوعية بفيروس كورونا.

وترأس قائد الفريق عبدالرحمن المساعد، الإشراف الميداني على الحملة والتي تستهدف 44 حيًا بجنوب وجنوب غرب الرياض، قُدمت خلالها رسائل توعوية للمجتمع بأهمية البقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كذلك التوعية بأساليب وطرق الوقاية أثناء التنقل والتسوق، بأخذ المسافة الكافية وطرق تعقيم اليدين الصحيحة وتوزيع حقائب توعوية تحتوي على "بروشور" تعريفي بلغات عدة، ومعقم يدين وكمامة وصابون. وجرى توزيع حتى الآن ستة آلاف حقيبة توعوية.

ونشيد بالدعم المستمر من رئيس ديوانية آل حسين التاريخية المستشار عبدالعزيز آل حسين، لفريق معين التطوعي، تحقيقًا للشراكة المستمرة بين الديوانية والفريق والتي تهدف للتعاون المستمر في تقديم البرامج والمبادرات المجتمعية النوعية خدمتاً للدين والوطن.

وفي هذا الصدد، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المجال للمساهمات والتسجيل بفرص تطوعية نوعية، وإصدار فوري للشهادات، مع ترك مساحة خاصة لطرح المتطوعين لأفكارهم الإبداعية ‏في بنك الفرص التطوعية.

وأتاحت عبر منصة مخصصة للعمل التطوعي، التعرف عن قرب على مميزات المنصة من خلال التسجيل على الرابط: http://nvg.gov.sa/ وهي حاضنة سعودية للعمل التطوعي، توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة.