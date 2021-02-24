"زعلة" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة ويتلقى الجرعة الأولى

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء اليوم الأربعاء مركز لقاحات كورونا بمستشفى صامطة العام وتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلانًا عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا بصامطة مشيدًا بجهود المستشفى على تهيئة المركز ويستهدف المركز كل المواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وتفصيلاً ..ثمّن "زعلة " اهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه للتعامل مع جائحة كورونا التي أسهمت ولله الحمد في الحد من انتشار الفيروس بالمحافظة.

وحث "زعلة" المواطنين والمقيمين بالمحافظة على المبادرة في التسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع والتقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق توكلنا وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

واستمع "زعلة" خلال التدشين لشرح من مدير مستشفى صامطة العام اختصاصي يحيى محمد ربيع أزيبي عن مركز اللقاحات بالمستشفى والذي جهز بالخدمات الأساسية بتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة مع أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية.