نادي الصقور يطلق مسابقة تصوير في مهرجان الملك عبدالعزيز

قيمتها 100 ألف ريال توزع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى

أطلق نادي الصقور السعودي مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل صورة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى، الذي يقام خلال الفترة من 25 يناير حتى 3 فبراير المقبل، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المركز الإعلامي بنادي الصقور، في بيان صحفي، أن قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف ريال، توزع على ثلاثة فائزين، يحصل الفائز بالمركز الأول لأجمل صورة على 50 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 30 ألف ريال، ويحصل المركز الثالث على 20 ألف ريال.

وأكد المركز الإعلامي بالنادي أنه يمكن للمصورين "هواة أو محترفين" المشاركة بصورة واحدة، بشرط استيفاء الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة وإرسالها على البريد الإلكتروني للجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة وهو Mediakaff@gmail.com.

وأشار إلى أنه بالإمكان الاطلاع على شروط وأحكام المسابقة عبر الرابط التالي:

‏www.saudifalconsclub.org.sa.