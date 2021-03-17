"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على شمال وغرب ووسط المملكة

المركز توقع وجود فرص لهطول الأمطار على شمال البلاد

ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه وابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، يُتوقع أن يتأثر شمال وغرب ووسط المملكة، ثم شرق وجنوب المملكة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.



وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تتفاوت درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن فرص لهطول الأمطار على شمال المملكة.