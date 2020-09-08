"الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء

احتفل سعود الهباس، عضو مجلس منطقة القصيم، وإخوانه بزفاف فرج محمد الهباس من كريمة ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"سبق" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 06:58 PM

"الهباس" يحتفل بزفافه في رياض الخبراء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل سعود الهباس، عضو مجلس منطقة القصيم، وإخوانه بزفاف فرج محمد الهباس من كريمة ناصر بن سليمان الغرابي، في محافظة رياض الخبراء.

جاء ذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمشايخ والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التبريكات له بهذه المناسبة، داعين الله له بالتوفيق والسعادة.

"سبق" تٌهنئ "الهباس" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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