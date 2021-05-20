داخل استراحة.. ضبط 130 شخصًا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية بنجران

تطبيق العقوبات بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة

ضبطت شرطة نجران (130) شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية .



تفصيلاً. صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن الجهات المختصة، ضبطت (130) شخصاً بإحدى الاستراحات بمدينة نجران، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) ولائحة الحد من التجمعات.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.