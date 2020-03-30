جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ تبادر بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين

ضمن مبادرة "نوصلها لك" في عسير وخميس مشيط والرفيدة

بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير قامت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ من خلال مبادرة "نوصلها لك" بإيصال الأدوية، والمستلزمات الطبية لـ ٧٠٠ من المستفيدين بمنطقة عسير في أبها، وخميس مشيط، والرفيدة وضواحيها، إلى جانب القرى المجاورة والصغيرة، وذلك تسهيلاً للمرضى، وللحد من التجول والخروج من المنزل تطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا .

عسير جمعية السلام للإغاثة والطوارئ وزارة الصحة صحة عسير إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 07:47 PM

ضمن مبادرة "نوصلها لك" في عسير وخميس مشيط والرفيدة

جمعية "السلام" للإغاثة والطوارئ تبادر بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير قامت جمعية السلام للإغاثة والطوارئ من خلال مبادرة "نوصلها لك" بإيصال الأدوية، والمستلزمات الطبية لـ ٧٠٠ من المستفيدين بمنطقة عسير في أبها، وخميس مشيط، والرفيدة وضواحيها، إلى جانب القرى المجاورة والصغيرة، وذلك تسهيلاً للمرضى، وللحد من التجول والخروج من المنزل تطبيقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا .

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عسير جمعية السلام للإغاثة والطوارئ وزارة الصحة صحة عسير إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية فيروس كورونا الجديد

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