قنابل موقوتة.. "سعود الطبية": احذروا من بقاء هذه المواد داخل المركبات

قالت: قد تسبب أضرارًا جسيمة على حياة الموجودين مع ارتفاع الحرارة

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في طوارئ المستشفى العام- من القنابل الموقوتة من المواد الكيميائية والكحولية التي يُبقيها البعض في المركبات مثل: المعقمات، العطور، وكذلك الولاعات؛ وذلك مع ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة ودخول لموسم الصيف.

وأوضحت المدينة، أن إبقاء هذه المواد بالمركبات ينتج عنه -لا قدر الله- انفجار قد يتسبب في أضرار جسيمة على حياة الموجودين داخل تلك المركبات، أو ضررًا بالمركبة نفسها.

وشددت المدينة على ضرورة نقل المعقمات التي تُستخدم للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد بحوزة الشخص نفسه، والحرص على عدم إبقائها داخل المركبة.