حرس الحدود يضبط مشكًا و6 بنادق صيد بحري بحوزة 4 مواطنين بجدة

موظفو الثروة السمكية بالمحافظة باشروا البلاغ واتخذوا الإجراءات اللازمة

تمكن رجال حرس الحدود بجدة من ضبط 6 بنادق صيد بحري ومشك مع مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي التفاصيل أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغًا واردًا من حرس الحدود بمركز أبحر بضبط بندقيتي صيد بحري مخالفة مع مواطن، وبلاغًا أخر من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة بضبط 3 مواطنين بحوزتهم 4 بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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وأكد المهندس الغامدي استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، قال مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، إنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.