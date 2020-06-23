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"لافروف" أشار إلى توافق مصر وتركيا على موقف موسكو

روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لتوفير الأجواء لحوار شامل

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

وذكر "لافروف" أن تركيا ومصر تتفقان مع منهج روسيا في تسوية الصراع، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، وهو شيء تتفق عليه أيضا تركيا ومصر، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع وزيري خارجية البلدين.