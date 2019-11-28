ترقية الغامدي إلى "مقدم" في أمن الطرق بالطائف

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد صالح بن سعيد الغامدي مدير شؤون الدوريات في قيادة أمن الطرق بالطائف إلى رتبة "مقدم".

وأكد "الغامدي" أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تهنئ "الغامدي" بتقلده الرتبة الجديدة، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.