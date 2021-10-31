بعد انتهاء البرنامج العلاجي.. النصر يعلن رسمياً وصول مارتينيز إلى الرياض

كان قد تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة أمام الأهلي في الدوري

أعلن نادي النصر رسمياً، اليوم الأحد، وصول محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ إلى الرياض قادماً من برشلونة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي والعلاجي للاعب الذي أجراه بسبب الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر، وكتب: نجمنا الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ يصل إلى الرياض، وذلك بعد إنهاء برنامجه التأهيلي العلاجي، الذي أجراه بين بوينس آيرس وبرشلونة.

وكان قد غاب مارتينيز عن النصر منذ نحو 7 أشهر بعد أن تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة أمام الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الماضي.