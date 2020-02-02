تنبيه الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الرابعة من مساء غدٍ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، تبدأ الساعة الرابعة من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الرابعة من مساء غدٍ.

الأرصاد المدينة المنورة رياح

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 05:25 PM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الرابعة من مساء غدٍ

تنبيه الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة يشمل تأثيرها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، تبدأ الساعة الرابعة من مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الرابعة من مساء غدٍ.

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