شاهد .. قطيع من الأغنام تتناثر أشلاؤه على طريق "هدى الشام"

قائد إحدى المركبات فُوجئ بعبورها الطريق ولم يستطع تفاديها

أدّى حادث دهس، صباح اليوم، إلى نفوق عديدٍ من الأغنام وإصابة أخريات على طريق عسفان - هدى الشام، مكة المكرّمة، فيما أُصيب سائق المركبة بإصابة وُصفت بأنها بسيطة.

وفُوجئ قائد مركبة بقطيعٍ من الأغنام يعبر طريق عسفان - هدى الشام، ولم يتمكّن من السيطرة على المركبة؛ ليقوم بدهس عددٍ كبيرٍ منها والتي نفقت في الحال، فيما تعرّض قائد المركبة لإصابة خفيفة، وتلفت مقدمة سيارته من جرّاء قوة الاصطدام بقطيع من الأغنام التي تناثرت أشلاؤها على الطريق، وعَلِق عددٌ منها بالمركبة حتى توقفت.