وعكة صحية تمنع "البشير" من حضور جلسة محاكمة مدبري انقلاب 1989

سينقل إلى مستشفى لتلقي الرعاية

نقلت "الشرق" عن مصدر أمني سوداني، اليوم (الثلاثاء) أن "الرئيس المعزول عمر البشير يعاني من وعكة صحية، منعته من حضور جلسة المحاكمة على خلفية انقلاب 1989".

وأوضح أن "البشير" سينقل لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وواصلت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، جلساتها اليوم برئاسة القاضي مولانا أحمد علي، في معهد تدريب ضباط الشرطة.