الهلال السعودي ينتظر الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 2021، عن مواجهة الجزيرة الإماراتي ( المستضيف ) لنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ربع النهائي ، فيما يلعب الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي ، ويواجه الهلال السعودي الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند .
وكشف الفيفا في بيان له (الاثنين)، عن إقامة كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وبحسب ما ذكره الفيفا في بيان رسمي؛ فإن مونديال الأندية سينطلق يوم 3 فبراير المقبل، ويستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.
وتشارك 7 فِرَق في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهل بالميراس البرازيلي إلى البطولة ممثلاً لأمريكا الجنوبية عقب فوزه بكأس ليبرتادوريس (السبت).
الجزيرة الإماراتي (المستضيف) - بطل الدوري الإماراتي
تشيلسي الإنجليزي- بطل دوري أبطال أوروبا
الأهلي المصري- بطل دوري أبطال إفريقيا
الهلال السعودي- بطل دوري أبطال آسيا
مونتيري المكسيكي- بطل دوري أبطال الكونكاكاف
أوكلاند سيتي النيوزيلندي- المرشح عن قارة أوقيانوسيا
بالميراس البرازيلي- بطل كوبا ليبرتادوريس .
في قرعة كأس العالم للأندية
أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي 2021، عن مواجهة الجزيرة الإماراتي ( المستضيف ) لنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في دور ربع النهائي ، فيما يلعب الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي ، ويواجه الهلال السعودي الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند .
وكشف الفيفا في بيان له (الاثنين)، عن إقامة كأس العالم للأندية 2021 خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وبحسب ما ذكره الفيفا في بيان رسمي؛ فإن مونديال الأندية سينطلق يوم 3 فبراير المقبل، ويستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه.
وتشارك 7 فِرَق في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ وذلك بعد تأهل بالميراس البرازيلي إلى البطولة ممثلاً لأمريكا الجنوبية عقب فوزه بكأس ليبرتادوريس (السبت).
الجزيرة الإماراتي (المستضيف) - بطل الدوري الإماراتي
تشيلسي الإنجليزي- بطل دوري أبطال أوروبا
الأهلي المصري- بطل دوري أبطال إفريقيا
الهلال السعودي- بطل دوري أبطال آسيا
مونتيري المكسيكي- بطل دوري أبطال الكونكاكاف
أوكلاند سيتي النيوزيلندي- المرشح عن قارة أوقيانوسيا
بالميراس البرازيلي- بطل كوبا ليبرتادوريس .