القريات.. استئصال "كتلة دهنية ضخمة" من ظهر مريض سمنة مفرطة

جراحة ناجحة في المستشفى العام والمستأصل يقارب 1.5 كيلو جرام

تمكّن فريق طبي بمستشفى القريات العام من استخراج كتلة دهنية كبيرة تقارب الكيلوجرام ونصف من ظهر مريض يعاني سمنة مفرطة.

وقد أجريت عملية جراحية للمريض واستئصال الكتلة بالكامل، وقد تكللت العملية بالنجاح.

يُذكر أن مستشفى القريات العام تبلغ سعته السريرية 240 سريراً.

فريق طبي مستشفى القريات العام

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13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 01:20 PM

جراحة ناجحة في المستشفى العام والمستأصل يقارب 1.5 كيلو جرام

القريات.. استئصال "كتلة دهنية ضخمة" من ظهر مريض سمنة مفرطة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القريات

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تمكّن فريق طبي بمستشفى القريات العام من استخراج كتلة دهنية كبيرة تقارب الكيلوجرام ونصف من ظهر مريض يعاني سمنة مفرطة.

وقد أجريت عملية جراحية للمريض واستئصال الكتلة بالكامل، وقد تكللت العملية بالنجاح.

يُذكر أن مستشفى القريات العام تبلغ سعته السريرية 240 سريراً.

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فريق طبي مستشفى القريات العام

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