"الدخيل" يوقع "إرث" بمعرض الرياض الدولي للكتاب

الكتاب يحكي تجارب وقصص البيئة

وقع صالح بن عبدالمحسن الدخيل مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإعلام بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، كتابه "إرث" والذي يحكي تجارب وقصص البيئة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب بجناح دار مدارك للنشر والتوزيع.

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10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 11:50 PM

الكتاب يحكي تجارب وقصص البيئة

"الدخيل" يوقع "إرث" بمعرض الرياض الدولي للكتاب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وقع صالح بن عبدالمحسن الدخيل مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإعلام بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، كتابه "إرث" والذي يحكي تجارب وقصص البيئة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب بجناح دار مدارك للنشر والتوزيع.

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