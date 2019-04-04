سفارة السعودية بماليزيا تحتفي بالوفود المشاركة بمعرض الكتاب بكوالالمبور

قطان: المملكة عنصر فعّال في كل المحافل والمناسبات الدولية

أقام محمود قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، حفل عشاء في منزله مساء اليوم الأربعاء تكريمًا للعاملين في جناح السعودية في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب والنشر في دورته الثامنة والثلاثين، الذي افتُتح في التاسع والعشرين من شهر مارس، ويُختتم في السابع من إبريل.

جاء ذلك بحضور القائم بالأعمال بالسفارة السعودية فريد الخازن، وأعضاء السفارة، ومديري المكاتب التابعة للسفارة، وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الجناح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وفي بداية المناسبة ألقى الملحق الثقافي بالسفارة المشرف على مشاركة السعودية بالمعرض الدكتور خالد المطلق كلمة، شكر فيها السفير محمود قطان على إقامة هذه المناسبة، ومتابعته الدائمة لجميع مراحل العمل في الجناح، والتجهيزات التي قامت بها الملحقية. مؤكدًا سعادته بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها السفارة في هذا الصدد، التي كانت بعد توفيق الله من أسباب نجاح المشاركة السعودية بالمعرض.

ونوه الدكتور خالد المطلق بمشاركات الجهات الحكومية التي حضرت من السعودية، والتعاون الذي ساد بين جميع العاملين في الجناح.. مزجيًا عظيم الشكر والامتنان لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تلقاه الملحقية من عناية واهتمام ودعم ومساندة في أعمالها كافة بشكل عام، وفي المشاركات المتعددة التي تقوم بها الملحقية باسم السعودية.

وألقى المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن العطاالله كلمة المشاركين بالجناح، شكر في بدايتها السفير محمود قطان على هذا التكريم، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه الجناح كان بعد توفيق الله ثمرة جهود وتعاون الجميع الذين كانوا يعملون بروح الفريق الواحد بتوجيهات سعادة الملحق الدكتور خالد المطلق، ومتابعة سعادة السفير محمود قطان.

وثمَّن "العطاالله" الدعم الكبير الذي تلقاه مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب، الذي يأتي في إطار حرصه على نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، وخدمة الدعوة الإسلامية في ماليزيا، وفي جميع أنحاء العالم تحقيقًا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين لا يألوان جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين.

ومن جانبه، ألقى السفير محمود قطان كلمة، شكر فيها الملحق الثقافي على الجهود الكبيرة التي بُذلت في تجهيز جناح السعودية، منوهًا بالدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -، وذلك بتقديم كل الإمكانيات التي من شأنها رفعة وعلو الوطن الغالي، ورفاهية الشعب السعودي وازدهاره وتطوره.. مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تولي المواطن السعودي جل عنايتها واهتمامها في داخل السعودية وخارجها.



وفي نهاية المناسبة تم توزيع الشهادات على المشاركين، كما قام المشرف على ركن وزارة الشؤون الإسلامية بالجناح، الشيخ عبداللطيف الكثيري، بتقديم هدايا قيمة، عبارة عن مكتبة علمية متكاملة للسفير قطان، والقائم بالأعمال بالسفارة، والملحق الثقافي.