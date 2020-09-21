زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر

لا توقعات بحدوث أمواج مد

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد.

وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي، على بُعد 66 كيلومترًا شمال بلدية بايابس في مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.

زلزال الفلبين

4

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 08:15 AM

لا توقعات بحدوث أمواج مد

زلزال يضرب سواحل الفلبين بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مانيلا

1 1,086

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن زلزالًا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل الشرقية للفلبين، ولا توقعات بحدوث أمواج مد.

وبحسب المعهد تم تسجيل الزلزال عند الساعة 6.13 بالتوقيت المحلي، على بُعد 66 كيلومترًا شمال بلدية بايابس في مقاطعة سوريجاو الجنوبية وعلى عمق 77 كيلومترًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

زلزال الفلبين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020