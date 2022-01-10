مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11664 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال لـ 204 ملايين سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 104.36 نقاط؛ ليقفل عند مستوى 11664.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 340 صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مدينة المعرفة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وشمس، وساب الأكثر ارتفاعًا, بينما كانت أسهم شركات: عناية، وأمانة للتأمين، وريدان، وبترو رابغ، وأبو معطي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.08% و 6.42% .

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ومجموعة تداول، وسابك للمغذيات الزراعية، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 14.76 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 25845.82 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 190 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم تقاسمتها 6308 صفقات.