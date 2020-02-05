قنصل المملكة في قوانجو يؤكّد: أمّنا مغادرة المواطنين الذين تواصلوا معنا

بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وزير الخارجية

أوضح قنصل عام المملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية محمد بن عبدالله البريثن؛ أنه بفضلٍ من الله ثم بتوجيهات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مستمرة من وزير الخارجية، قامت القنصلية بتقديم المساعدة اللازمة للمواطنين كافة الذين تواصلوا معها وأبدوا رغبتهم في المغادرة إلى المملكة، حيث تمّ تأمين تذاكر سفر لهم وتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة في المطار والاطمئنان على مغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الخطوط السعودية في مطار قوانجو الدولي.

وأكّد البريثن؛ أنه حتى يوم أمس الثلاثاء 10 / 6 / 1441هـ، قامت القنصلية بتأمين مغادرة جميع المواطنين الذين تواصلوا مع القنصلية وطلبوا المساعدة في العودة إلى المملكة، وأن لجنة الطوارئ بالقنصلية تعمل على مدار الساعة لتلقي اتصالات المواطنين ومتابعة ما يُستجَد بشأن تفشي فيروس "كورونا الجديد" وما يصدر عن السلطات الصينية بهذا الخصوص.

وتابع، أن القنصلية تقوم بالتواصل المستمر مع السفارة في بكين والقنصلية العامة في هونج كونج لتنسيق الجهود لخدمة المواطنين في أنحاء جمهورية الصين الشعبية كافة، وتبادل المعلومات والمستجدات بهذا الخصوص وبما يحقق سلامة جميع المواطنين.

وأشاد البريثن؛ بالجهود التي تقوم بها الحكومة الصينية منذ تفشي الفيروس والحرص الذي تبديه تجاه سلامة جميع الموجودين على أراضيها؛ مؤكداً أنه على ثقة بتجاوز الصين هذه المرحلة في القريب العاجل.