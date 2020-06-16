بـ46.9.. المسند: رفحاء سجلت أمس أعلى درجة حرارة بالمملكة

قال: رياح #البوارح ستكون اليوم نشطة على الخليج العربي بوجه عام

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن رفحاء سجّلت أعلى درجة حرارة في المملكة بـ46.9 درجة مئوية وذلك ظهر أمس.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: جاءت القيصومة ثانياً في درجات الحرارة مسجلة 46.2 درجة مئوية ثم تلتها الأحساء بدرجة حرارة بلغت 45.8 مئوية.

وحول أجواء طقس اليوم قال المسند: متوقع أن تكون رياح #البوارح اليوم نشطة على الخليج العربي بوجه عام.. هذا والله أعلم.

وتابع: ما زالت التوقعات المطرية باقية على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير و#جازان.