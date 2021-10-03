إيطاليا.. مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة فوق مبنى بالقرب من ميلانو

بعد وقت قصير من إقلاعها

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة فوق مبنى إداري شاغر بالقرب من ميلانو بعد وقت قصير من إقلاعها.

وتشير المعلومات الأولية التي أعلنها رجال الإطفاء إلى أن الطيار وأحد أفراد الطاقم وستة ركاب لقوا حتفهم جميعًا في الحادث الذي وقع اليوم.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طفلاً كان من بين الضحايا.

وكانت الطائرة السياحية قد أقلعت من مطار ميلانو لينيت وتحطمت بعد ذلك ببضعة كيلومترات، وهي في طريقها إلى أولبيا في سردينيا.

ولم يتضح على الفور سبب تحطم الطائرة.