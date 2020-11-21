ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي ملف التطرف والإرهاب

تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور أبوظبي حالياً.


وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث ملف التطرف والإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 05:10 PM

تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة

ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي ملف التطرف والإرهاب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور أبوظبي حالياً.


وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث ملف التطرف والإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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