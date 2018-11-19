خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بتبوك

بمناسبة زيارته للمنطقة.. وممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة تبوك، فقد وجه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 11:07 PM

بمناسبة زيارته للمنطقة.. وممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بتبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة تبوك، فقد وجه - حفظه الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأجزل له الأجر والمثوبة إنه سميع مجيب.

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زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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