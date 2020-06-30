جامعة حائل تعلن مواعيد التقديم للقبول في برنامج البكالوريوس

قالت: للعام الدراسي 1442هـ وعبر الموقع الإلكتروني للجامعة

أعلنت جامعة حائل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- أمس، عن بدء التقديم الإلكتروني للقبول في برنامج البكالوريوس وبرنامج دبلوم كلية المجتمع، للعام الجامعي 1442هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وحددت العمادة الاثنين 22 ذي القعدة الحالي الموافق 13 يوليو 2020 موعدًا لفتح البوابة، والجمعة 27 ذي القعدة الحالي الموافق 17 يوليو 2020 موعدًا لإغلاقها؛ فيما حددت يوم الاثنين 29 ذي القعدة الحالي الموافق 20 يوليو 2020 موعدًا لإعلان نتائج المقبولين. فيما شددت على المقبولين التأكيد قبل يوم السبت 4 ذي الحجة القادم الموافق 25 يوليو 2020.